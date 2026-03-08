ESQUÍ DE FONS
Top-30 de Gina del Rio als 10 quilòmetres individuals a Lathi
L'esquiadora ha acabat en 27è lloc a la Copa del Món celebrada a Finlàndia
Gina del Rio ha tancat la Copa del Món d'esquí de fons de Lathi (Finlàndia) amb un 27è lloc a la cursa de 10 quilòmetres individuals en estil clàssic. L'esquiadora de la FAE arrencava amb el dorsal 14 de 64 participants i va anar de menys a més, passant per l'equador de la cursa en 36è lloc, i progressant fins a entrar dins del Top-30 amb un registre de 27'01"8, que l'ha deixat a 1'04"2 del triomf de Frida Karlsson.