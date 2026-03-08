TRIAL

Toni Bou fa més gran la seva llegenda amb el 39è Mundial

El resident Toni Bou va sumar el 39è Mundial.

El resident Toni Bou va sumar el 39è Mundial.X-TRIAL

Publicat per
Redacció
Andorra la Vela

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El resident Toni Bou segueix engrandint la seva llegenda en el món de trial després de sumar a França el seu 39è Campionat del Món. La victòria a la cita de Chalon-sur-Saône, avantpenúltima del campionat, va donar-li el 20è títol en la modalitat indoor després de superar el seu company d’equip, el també resident Gabriel Marcelli. Bou va endur-se la victòria amb 12 punts de penalització, quatre menys que Marcelli i nou menys que el britànic Harry Hemingway, que va tancar les posicions de podi després d’imposar-se a Jaime Busto. Un cop proclamat campió, Bou va afirmar que “és un dels títols dels quals estic més orgullós d’haver guanyat”, perquè “ha estat una temporada diferent per a mi, ja que he hagut de treballar moltíssim amb la lesió a l’espatlla”. A més, va destacar que “guanyar el títol sempre és molt especial” i va voler “agrair a tothom que m’ha ajudat perquè ha estat una temporada dura per a mi”.

tracking