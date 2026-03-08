TRIAL
Toni Bou fa més gran la seva llegenda amb el 39è Mundial
El resident Toni Bou segueix engrandint la seva llegenda en el món de trial després de sumar a França el seu 39è Campionat del Món. La victòria a la cita de Chalon-sur-Saône, avantpenúltima del campionat, va donar-li el 20è títol en la modalitat indoor després de superar el seu company d’equip, el també resident Gabriel Marcelli. Bou va endur-se la victòria amb 12 punts de penalització, quatre menys que Marcelli i nou menys que el britànic Harry Hemingway, que va tancar les posicions de podi després d’imposar-se a Jaime Busto. Un cop proclamat campió, Bou va afirmar que “és un dels títols dels quals estic més orgullós d’haver guanyat”, perquè “ha estat una temporada diferent per a mi, ja que he hagut de treballar moltíssim amb la lesió a l’espatlla”. A més, va destacar que “guanyar el títol sempre és molt especial” i va voler “agrair a tothom que m’ha ajudat perquè ha estat una temporada dura per a mi”.