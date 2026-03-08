FUTBOL
Tercera victòria seguida de l’FC Andorra (1-0)
Un gol de Yeray amb fortuna al temps afegit dona els tres punts contra l’Sporting
L’FC Andorra ha sumat la tercera victòria seguida després d’imposar-se 1-0 a l’Sporting de Gijón amb un gol al temps afegit de Yeray Cabanzón. Malgrat fallar i fallar ocasions, els tricolors no s’han rendit, i en l’arribada menys clara de totes han acabat trobant el premi amb un xut del futbolista cedit pel Racing que ha rebotat en un rival i que ha donat tres punts als de Carles Manso per seguir deixant el descens endarrere.
No ha trigat gaire en avisar l’FC Andorra i tot just al tercer minut de joc Domènech ha tingut el primer després d’una bona acció de Cerdà que ha pogut treure el porter Rubén Yáñez. Però en aquesta jugada el futbolista visitant s’ha lesionat i els asturians han hagut de fer un canvi sota pals que ha refredat l’inici del duel. Gael i Minsu han buscat també el primer, però l’ocasió clara de veritat ha estat la de l’Sporting, amb una jugada d’estratègia servida per Àlex Corredera que ha acabat amb un u contra u de Queipo, que ha rematat un pel creuat. Minsu ha començat a agafar les responsabilitats ofensives, primer amb un tir llunyà, i tot seguit amb un xut que ha obligat a lluir-se a Cristian Joel. Els tricolors dominaven i arribaven més, però el conjunt asturià quan acostava ho feia amb perill, especialment amb la pilota aturada. El partit ha anat perdent ritme, i la pluja tampoc ha ajudat gaire, amb part del públic marxant a buscar aixopluc, i l’última de la primera part a la darrera jugada ha estat local, amb un cop de cap d’Alende a la sortida d’un córner que a punt ha estat de ser el primer.
La segona meitat ha arrencat com la primera, amb una arribada dels tricolors ben d’hora amb un xut de Molina que ha obligat a intervenir a Cristian Joel. Força clara ha estat també una arribada de Cerdà, que ha rematat massa forçat després d’una jugada de Martí Vilà per l’esquerra, així com la resposta visitant, amb una passada de la mort de Guille Rosas que no ha trobat rematador. L’Sporting ha semblat animar-se més amb el pas dels minuts, però qui seguia tenint les ocasions més clares era l’FC Andorra, com un u contra u de Cerdà després d’una assistència mig sense voler de Lautaro què el balear ha enviat als núvols. El balear, que està en un bon moment de forma, ho ha provat de tots colors, com amb un cop de cap entrant des de segona línia, però no hi havia manera. Els canvis de Carles Manso han seguit donant el domini al conjunt tricolor amb un Jastin especialment elèctric, però sense el punt final de clarividència. L’Sporting, que per moments semblava ja signar l’empat, també s’ha deixat caure per les immediacions de la porteria d’Owono al tram final, com en una rosca d’Otero que ha sortit fregant el pal. Però per guanyar també fa falta un punt de sort, i quan gairebé tots ja estaven mig resignats amb un punt, Yeray ha xutat des de la frontal amb la fortuna que el seu tir toqués en Bernal i acabés enganyant a Carlos Joel per sumar tres punts.
Els tricolors visitaran diumenge el Granada en un duel on no podran ser-hi Le Normand i Jastin, que han vist la cinquena groga i hauran de complir un partit de sanció.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 1: Owono; Carrique, Gael, Alende, Martí Vilà; Molina, Domènech, Le Normand; Minsu, Lautaro, Cerdà.
SPORTING DE GIJÓN, 0: Yáñez; Rosas, Curbelo, Diego S., B.Oliván; Manu R., Alex Corredera; Dubasin, Gelabert, Queipo; Otero.
CANVIS: Jastin per Le Normand (67’), Imanol per M. Vilà (67’), Yeray per Cerdà (78’); Bomba per Alende (88’) i Olabarrieta per Lautaro (88’) –FC Andorra–; Cristian Joel per Yáñez (6’), J. Bernal per Queipo (57’), Kevin V. per G. Rosas (57’), Gaspar per Manu R. (78’) i Justin per Gelabert (78’) –Sporting de Gijón–.
GOLS: 1-0, Yeray (93’).
ÀRBITRE: Manuel Jesús Orellana Cid (Andalusia).
TARGETES: Grogues a Martí Vilà i Le Normand –FC Andorra–; Guille Rosas i Gelabert –Sporting de Gijón–.
ESTADI: Nou Estadi de la FAF, 2.210 espectadors.