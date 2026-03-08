Rècord de participació
Més de 420 inscrites en la novena edició la Skimo Femení de Pal Arinsal
Nikola Matkova i Isabel Gumbau revaliden la victòria en esquí de muntanya i raquetes de neu en una cursa que recapta 5.260 euros per a AUTEA
La novena edició de la Skimo Femení de Pal Arinsal s’ha celebrat aquest diumenge amb una participació rècord que ha superat les expectatives de l’organització. Un total de 420 persones han pres part en aquesta cursa popular d’esquí de muntanya i raquetes de neu, que es duu a terme en el marc del Dia Internacional de les Dones amb l’objectiu de promoure la pràctica dels esports de neu entre el sector femení.
La prova ha experimentat un creixement notable respecte a l’any passat, amb un augment del 13% en el nombre de participants en relació amb els 341 inscrits de l’edició anterior. Del total, el 60% han competit en la modalitat d’esquí de muntanya i el 40% en la de raquetes de neu. La cursa d’esquí de muntanya, a més, és puntuable per a la Copa d’Andorra d’aquesta disciplina.
La competició també ha destacat per la participació de 99 equips entre ambdues modalitats: 26 conjunts d’entre tres i vuit membres, 31 parelles femenines, 35 parelles mixtes i set parelles formades per famílies. Les dones han continuat sent majoria, representant el 86% del total de participants. Tot i això, la presència masculina també ha augmentat respecte a l’any passat, passant de 41 a 60 participants. Des de l’organització valoren positivament aquest increment, ja que la prova vol fomentar una participació inclusiva més enllà del vessant competitiu.
En la modalitat d’esquí de muntanya, l’eslovaca Nikola Matkova ha revalidat la victòria després de completar el recorregut de 4 quilòmetres i 432 metres de desnivell, des del Pla de la Caubella fins al Pic del Cubil, amb un temps de 34 minuts i 37 segons, tres minuts menys que l’any passat. Loli Mellado i Queralt Riba han finalitzat en segona i tercera posició, respectivament.
Pel que fa a la prova de raquetes de neu, Isabel Gumbau també ha repetit triomf en completar els 3,4 quilòmetres i 180 metres de desnivell del recorregut amb un temps de 23 minuts i 21 segons. Maria del Pino de la Fuente i Nuria Moreno han ocupat la segona i la tercera posició. La jornada s’ha desenvolupat amb un ambient festiu i ha inclòs diverses activitats per a participants i acompanyants. L’animació ha anat a càrrec del grup Els Senyora i de la comparsa Las Raffaellas del Club Serradells. La celebració ha culminat amb un dinar de germanor obert al públic i una festa posterior.
La Skimo Femení també ha mantingut el seu vessant solidari. Part de la recaptació de la cursa s’ha destinat a l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA), que treballa per la sensibilització, el coneixement i la inclusió social, educativa i laboral de les persones amb TEA al país.
En aquesta edició s’ha incorporat la nova modalitat Skimo Village, que ha permès col·laborar amb la causa solidària sense participar a la cursa. Amb una aportació de 15 euros, els participants han pogut accedir a un refrigeri i a la zona del Rústic per seguir la sortida de les proves. Aquesta iniciativa, sumada a la Fila 0 ja existent, ha afegit 35 inscripcions més i ha elevat el nombre total de participants a 455.
En total, l’edició d’enguany ha recaptat 5.260 euros, una xifra rècord que es destinarà a programes de suport per a famílies amb infants d’entre 6 i 18 anys amb TEA. Amb aquesta aportació, la recaptació solidària acumulada de la cursa supera ja els 26.000 euros aconseguits en les vuit edicions anteriors. A més, cinc membres del grup jove d’AUTEA han participat en la prova de raquetes de neu acompanyats per quatre monitors de l’entitat.