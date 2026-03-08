ESQUÍ DE MUNTANYA
L’equip nacional abandona l’Azerbaidjan i ja és a casa
L’equip nacional d’esquí de muntanya que estava disputant l’Europeu a l’Azerbaidjan va arribar ahir al país sense problemes. Malgrat que el campionat es feia lluny de l’aeroport de Naxçivan on s’havien registrat atacs, el ministeri d’Afers Exteriors havia recomanat que la delegació abandonés el país igual que van fer altres països com Espanya. L’equip va sortir del país azerbaidjanès en avió des de Baku a Frankfurt, i posteriorment van desplaçar-se a Barcelona per arribar al Principat.