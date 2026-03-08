FUTBOL SALA
L’Encamp s’agafa a la lliga amb un gol al darrer minut contra el Ranger’s
La Lliga Viatges Pantours de futbol sala segueix viva després de l’empat entre el Sideco Encamp i el Ranger’s (3-3). El triomf d’aquests últims els hauria donat mig títol amb cinc punts d’avantatge a falta de només nou per disputar-se, però el gol encampadà als darrers instants manté la diferència de dos punts entre tots dos equips. L’Encamp, precisament, va avançar-se 2-0 amb les dianes de Leonel Alves i d’André Ferreira, però les dianes de Marc Amat i Edgar Sánchez van igualar el duel. Amat, de nou, va situar el Ranger’s al davant a falta de dos minuts, però un gol de David Carrillo en pròpia al darrer minut va deixar el partit amb el 3-3 definitiu. A l’altre partit del play-off pel títol, l’Esperança, que és tercer, va derrotar per 4-5 el Madriu.
Al play-off per la permanència, l’Extremenya, últim, va perdre 3-1 davant del Pas de la Casa i La Massana va superar 1-3 la UE Santa Coloma.