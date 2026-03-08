PIRAGÜISME
Doria obre la Copa Pirineus amb un tercer i un quart lloc
Mònica Doria va encetar la Copa Pirineus amb una tercera i una quarta posició a la primera etapa al parc del Segre de la Seu d’Urgell. La palista va dominar les classificatòries aconseguint el millor temps a les sèries en canoa i el segon millor en caiac, però no va saber refermar-ho després a les finals. La primera va ser la de caiac, on Doria va quedar fora del podi amb una quarta posició a poc més de mig segon dels llocs d’honor. Poc després va disputar-se la final de canoa on la palista va acabar sent tercera a 3”91 del triomf de Maialen Chorraut després d’endur-se dos segons de penalització per tocar una porta.
Doria disputa avui la competició de caiac cros d’aquesta Copa Pirineus, i el cap de setmana vinent es tancarà el certamen al canal de Pau.