TENNIS

Vicky Jiménez no pot amb Naomi Osaka

La tennista ha plantat cara però ha caigut davant de la número 16 del món

Imatge d'arxiu de Vicky Jiménez

Imatge d'arxiu de Vicky Jiménez

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco

Creat:

Actualitzat:

Vicky Jiménez ha caigut eliminada a la segona ronda del Màsters 1.000 d'Indian Wells després de perdre per 2-0 (5-7 i 2-6) davant de la número 16 del món, la japonesa Naomi Osaka. Malgrat plantar cara a la primera mànega i arribar a posar-se 5-5, un trencament de servei l'ha acabat condemnant. Al segon set, Osaka ha mostrat el seu millor nivell i s'ha acabat imposant a Vicky Jiménez.

Malgrat la derrota, la tennista del Principat millorarà posicions al rànquing mundial i tornarà a establir la seva millor marca situant-se dintre de les 90 millors raquetistes del món.

tracking