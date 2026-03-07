TENNIS
Vicky Jiménez no pot amb Naomi Osaka
La tennista ha plantat cara però ha caigut davant de la número 16 del món
Vicky Jiménez ha caigut eliminada a la segona ronda del Màsters 1.000 d'Indian Wells després de perdre per 2-0 (5-7 i 2-6) davant de la número 16 del món, la japonesa Naomi Osaka. Malgrat plantar cara a la primera mànega i arribar a posar-se 5-5, un trencament de servei l'ha acabat condemnant. Al segon set, Osaka ha mostrat el seu millor nivell i s'ha acabat imposant a Vicky Jiménez.
Malgrat la derrota, la tennista del Principat millorarà posicions al rànquing mundial i tornarà a establir la seva millor marca situant-se dintre de les 90 millors raquetistes del món.