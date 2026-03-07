BÀSQUET
Triomf agònic del MoraBanc (113-111)
Els tricolors s’han imposat a la pròrroga al Saragossa de Joan Plaza en un duel d’infart
El Morabanc Andorra ha sumat la sisena victòria de la temporada després de derrotar per 113-111 al Casademont Saragossa en un duel boig i d’infart que s’ha hagut de decidir a la pròrroga. Malgrat començar 12 amunt l’últim quart, els tricolors s’hna vist cinc avall a minut i mig pel final, però tres tirs lliures de Kuric han dut el duel al temps extra. A la pròrroga els tricolors han sigut millors durant bona part, però un final boig ha deixat el duel de nou igualat, però una darrera acció de Kuric ha donat tres tirs lliures a l’eslovè que ha acabat sentenciant el partit. Tot plegat en un duel marcat també pel retorn de Joan Plaza, rebut amb xiulets i aplaudiments gairebé a parts iguals per la parròquia tricolor, i on no ha pogut jugar finalment Shannon Evans per lesió.
Els tricolors han entrat bé al partit, portant el ritme des de l’inici amb intensitat tant en atac com al darrere, i agavant una primera diferència de tres punts que ha augmentat fins a una màxima de cinc (21-16) que ha obligat a Plaza a aturar el partit en un primer quart que s’ha tancat 24-19. Els triples de Yusta han permès als visitants no només eixugar la diferència, si no també igualar el duel (27-27), primer, i capgirar-lo després (32-36). Una jugada de cinc punts després d’una antiesportiva sobre el debutant Sir’Jabari Rice ha situat de nou als tricolors per davant (39-37), però un curtcircuit al tram final ha fet que el MoraBanc desaprofités algunes opcions per marxar amb marge al descans en un duel que ha tancat el primer temps amb el 44-44 al marcador.
Un triple d’Okoye ha obert una segona meitat que ha arrencat amb els tricolors pujant la màxima diferència fins als sis punts (52-46). L’exhibició de Yusta no ha impedit que el MoraBanc continués portant el ritme del partit i manant al marcador (60-55), augmentant la renda fins als 12 punts per tancar el tercer quart (76-64) amb una cistella sobre la botzina de Rafa Luz. Un 0-8 de sortida al darrer període ha tornat a posar als locals a dins del partit amb el 76-72. El MoraBanc ha semblat notar els nervis i la pressió per guanyar cometent algunes errades poc comprensibles i amb el Saragossa situant-se a dos (79-77), i amb els àrbitres començant a desesperar al públic i a la banqueta tricolor. Un triple de Dubljevic a 3’35” ha tornat a situar al Saragossa per davant després de molt temps (84-85), i el tres amunt visitant (87-90) a 2’37” pel final ha obligat a Tabak a aturar el partit. El MoraBanc ha donat facilitats regalant dos rebots ofensius fent que el Saragossa marxes cinc amunt a poc més de minut i mig. Sis punts seguits de Rice han mantingut als tricolors amb vida, amb una última possessió per forçar la pròrroga amb 13 segons per davant. Tres tirs lliures de Kuric han igualat el partit, i l’última bola ha passat a ser visitant amb set segons al rellotge. Stephens ho ha desaprofitat i ha tocat anar al temps extra.
A la pròrroga, Pustovyi, Luz i Pons han agafat el protagonisme tricolor situant a l’equip sis amunt (106-100) a dos minuts i mig pel final i encarrilant el partit. Però sense patir, no seria el MoraBanc, i el partit ha embogit amb un intercanvi de triples i un 111-111 amb tres segons per una última jugada dels tricolors. L’acció ha acabat amb tres tirs lliures per Kyle Kuric, que n’ha tingut prou amb fer-ne dos i fallar el tercer perquè el MoraBanc sumés un triomf vital per seguir obrint forat amb el descens.
El MoraBanc visitarà la propera setmana el Bàsquet Girona.
FITXA TÈCNICA:
MORABANC ANDORRA 113: Luz (5), Best (10), Ortega (0), Pons (19), Pustovyi (x) -cinc inicial- Rice (19), Okoye (7), Guerrero (4), McKoy (13), Kuric (16), Kostadinov (5), Udeze (-).
CASADEMONT SARAGOSSA 111: Spissu (14), Washington (11), Yusta (28), Robinson (13), Koumadje (0) -cinc inicial- J. Rodríguez (3), M. González (0), Dubljevic (17), Wright-Foreman (19), Traoré (0), DJ Stephens (6), J. Fernández (0).
PARCIALS: 24-19 (10’); 44-44 (20’); 76-64 (30’), 96-96 (40'); 113-111 (45’).
ÀRBITRES: Jordi Aliaga, Martín Caballero i Carlos Merino.
ELIMINATS: Rice i Pustovyi -MoraBanc-.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.608 espectadors.