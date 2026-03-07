FUTBOL
La selecció femenina vol allargar el bon moment
La selecció femenina de futbol visita Macedònia a la segona jornada del Premundial (15.00 hores). Després del bon paper realitzat dimarts davant d’Hongria a l’Estadi Nacional, en què l’equip va fer un gran partit resistint contra el millor rival del grup, les noies d’Albert Panadero buscaran el primer triomf en aquesta fase davant d’una combinat que va arrencar la fase de classificació per al Mundial de l’any vinent al Brasil amb una derrota per 2 a 0 davant de l’Azerbaidjan.
El combinat d’Albert Panadero va fer ahir el darrer entrenament a Bitola, ciutat on es jugarà el partit, amb Emma Duró i Laura Borja com a novetats a la llista.