ATLETISME
Eloi Vilella apunta a l’Europeu de Birmingham
L’atleta andorrà valora el debut amb el Barça i fixa com a objectiu classificar-se per al Campionat d’Europa de 2026
L'atleta Eloi Vilella ha valorat el seu debut amb el Barça d’atletisme assegurant que l’experiència, com tots els inicis de temporada, sempre comporten nervis i certa pressió per donar la millor versió. "En ser la primera competició de la temporada també hi havia aquest factor a tenir en compte i va sortir una miqueta irregular", ha explicat. Tot i que la seva especialitat són els 400 metres tanques, en aquesta ocasió va participar en el relleu. "La meva prova és 400 tanques, no són els 400 llisos, però, així i tot, soc bastant competent i em van convocar".
"A mesura que anem els pròxims mesos treballant ho anirem afinant per poder obtenir millors resultats", ha reconegut l'atleta, tot apuntat que encara cal trobar el punt òptim de velocitat. Pel que fa als entrenaments, Vilella explica que segueix una metodologia intensa. Entrena cinc dies per setmana, amb sessions de tres a quatre hores que combinen una hora i mitja de gimnàs amb treball de tècnica, mobilitat i sèries a la pista. "És una manera molt intensa. Dona molts resultats, però també ve amb un preu a pagar i aquest preu pot ser lesionar-se". Segons apunta, entre un 10% i un 15% dels atletes del grup estan lesionats. Per aquest motiu, es tracta d'uns entrenaments d'intensitat poc populars entre els companys.
Vilella dona molta importància a l’entrenament "invisible", especialment la nutrició i la fisioteràpia. "Estic treballant amb la Neus Serracanta des de fa tres anys i em proporciona un seguiment de dietes durant el mes". També destaca la suplementació, amb creatina, beta-alanina i control d’analítiques.
Mirant cap al futur, Vilella reconeix que els últims dos anys han estat "molt difícils i molt fàcils", perquè l’esforç requerit va ser molt intens, però fàcils a escala mental gràcies als bons resultats. "L’objectiu és anar a l’Europeu" a l’aire lliure de Birmingham, tot admetent que les marques de l’any passat era "impossible" entrar-hi, però considera que la progressió actual el fa factible.
El Campionat d’Europa d’Atletisme 2026 se celebrarà a Birmingham (Regne Unit) del 10 al 16 d’agost de 2026 a l’Alexander Stadium. Serà el principal esdeveniment d’atletisme a l’aire lliure del calendari europeu, amb un total de 50 proves distribuïdes al llarg de set dies de competició.
És conscient de la duresa del repte. "Aquest és l’últim any de la categoria Sub-23. Tots els meus rivals són gent que fa molts anys que entrenen i són uns bèsties". Classificar-se ja seria, segons diu, "un molt bon objectiu". I si ho aconsegueix, una vegada estiguis a Birmingham, "fas la millor versió que pots representant Andorra de la millor manera possible i amb el cap ben alt". "Sempre s’ha d’anar amb el cap alt", reitera.