FUTBOL
Derrota de la selecció femenina a Macedònia del Nord (3-0)
Les tricolors s’han vist superades des de l’inici i no han tingut opcions de guanyar
La selecció femenina ha perdut per 3-0 al camp de Macedònia del Nord a la segona jornada de la fase de classificació europea per al Mundial del 2027. Les locals han encarrilat el partit a la primera meitat amb dos gols seguits, obra de Teona Galabovska al minut 17 i de Simona Meijer al 20, i han marxat al descans amb un avantatge clar. A la represa, el combinat tricolor ha intentat contenir el rival i mantenir-se viu en el partit, però Grozdanovska ha acabat de sentenciar amb el 3-0 al minut 83. Amb aquest resultat, Andorra es queda amb un punt després de dues jornades al grup C3, després de l’empat sense gols aconseguit a l’estrena contra Hongria. Les d’Albert Panadero tindran un doble enfrontament contra l’Azerbaidjan a l’aturada de mitjans d’abril, amb el primer partit a casa, i el segon a fora.
FITXA TÈCNICA
MACEDÒNIA, 3: Panchurova; Paneska (Velichkova), Petkova, Paneva (K. Petkova 90’), Nikolovska; Meijer (Nakova 90’), Galabovska, Markovska; Mustafa (Grozdanova 53’), Boseska, Maksuti (Pavlovska 90’).
ANDORRA, 0: Alba Martín, Paula da Silva (Olga Sabio 46’), Neus Rosas, Laia Solé, Laia Sin, Èlia Quílez (Emma Duró 84’), Chloe Izquierdo, Tere Morató, Ari Gonçalves (Gemma Lluch 58’), Clàudia Vendrell (Zoe Planagumà 46’), Maria Ruzafa (Cris Lacour 84’).
GOLS: 1-0, Galabovska (17’); 2-0, Meijer (20’); 3-0, Grozdanova (83’).
ÀRBITRE: Charlotte Carpenter (Gal·les).
TARGETES: Grogues a Markovska, Paneva i Meijer –Macedònia–; Paula da Silva, Neus Rosas, Chloe Izquierdo i Chris Lacour –Andorra.
ESTADI: Petar Miloshevski (Bitola, Macedònia del Nord).