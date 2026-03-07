ESQUÍ
Cinquè lloc de Roger Puig al descens dels Jocs Paralímpics
És el seu millor resultat en aquesta cita millorant la 17a plaça al gegant de Pequín
Roger Puig ha encetat els Jocs Paralímpics d'hivern que es fan a Milà i Cortina d'Ampezzo amb una cinquena posició a la cursa de descens. L'esquiador paralpí ha fet una baixada seriosa que l'ha situat en tercera posició, però finalment el francès Arthur Bauchet i el rus Aleksei Bugaev l'han acabat avançant. El títol paralímpic ha estat pel suís Roin Cuche, que s'ha imposat amb un temps d'1'17"79, mentre que Puig ha completat la seva baixada amb un reguistre d'1'19"72, a 1"93 del triomf.
Aquest és el millor resultat de Puig en uns Jocs Paralímpics superant el 17è lloc que va fer al gegant de Pequín 2022, i que era la seva millor marca fins el moment en una cita paralímpica. El paraesquiador tindrà demà jornada de descans, i tornarà dilluns a l'acció amb la cursa de supergegant.