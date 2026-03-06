ESQUÍ ALPÍ
Caminal acaba 48a al descens de Val di Fassa
L'esquiadora de la FAE ha finalitzat a 2"52 del temps de Laura Pirovano després de sortir amb el dorsal 48
Jordina Caminal ha finalitzat en 47è lloc al primer descens de la Copa del Món de Val di Fassa (Itàlia). L'esquiadora de la FAE arrencava amb el dorsal 48, i ha no ha pogut millorar només una posició fins a acabar amb el 48è lloc amb un temps d'1'23"92 que l'ha deixat a 2"52 de la vencedora, la italiana Laura Pirovano.
Caminal tindrà demà una nova Copa del Món de descens en una jornada en què competirà també Joan Verdú al circuit mundial amb el gegant de Kranjska Gora, i Gina del Rio amb l'esprint de Lathi, en aquest cas en esquí de fons.