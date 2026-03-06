ESQUÍ ALPÍ
48è lloc de Caminal al segon entrenament a Val di Fassa
Jordina Caminal va finalitzar en 48a posició al segon entrenament de descens de la Copa del Món de Val di Fassa (Itàlia), que arrencarà avui. L’esquiadora va fer un temps d’1’25”13, que va deixar-la a 2”89 del millor registre, obra de Nina Orlieb. Caminal disputarà avui el primer dels dos descensos (l’altre serà demà), mentre que diumenge serà el torn del supergegant.
D’altra banda, Xavier Cornella va acabar en 13è lloc al segon eslàlom FEC (Far East Cup) de Hakuba, al Japó. L’esquiador va finalitzar a 1”24 del vencedor, mentre que el seu company Bartumeu Gabriel va ser 26è, a 2”22 del triomf.