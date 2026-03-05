ESQUI ALPÍ
Jordina Caminal acaba 37a al primer ‘test’ del descens
Jordina Caminal va reprendre la competició després de la Copa del Món de Soldeu-el Tarter amb el 37è lloc al primer entrenament de descens de Val di Fassa (Itàlia). L’andorrana va marcar un temps d’1’25”57, a 2”65 de l’eslovena Ilka Stuhec, que va ser la més ràpida amb 1’22”92, per davant de la francesa Romane Miradoli (+0”17) i de l’estatunidenca Breezy Johnson (+0”34). La jornada es repetirà avui amb un segon entrenament de descens abans de les curses del cap de setmana.
Xavi Cornella va ser setè a l’eslàlom de la fec al Japó
Paral·lelament, Xavier Cornella va signar el seu segon millor resultat de la temporada a l’eslàlom de la Far East Cup disputat a Hakuba (Japó). L’andorrà va acabar setè amb un temps d’1’24”89, a 1”19 del guanyador, l’espanyol Aingeru Garay. Bartumeu Gabriel va ser 19è amb 1’25”96.