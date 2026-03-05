TENNIS
La federació reforça la base amb el nou circuit de tennis
La Federació Andorrana de Tennis (FAT) i Andbank van presentar el nou acord de patrocini amb l’objectiu de continuar impulsant el creixement del tennis al país, especialment en l’àmbit de la base, un dels pilars del projecte federatiu. El conveni, signat entre el president de la FAT, Gerard Blasi, i la directora de banca país d’Andbank, Maria Suárez, pretén reforçar la promoció de l’esport de la raqueta i consolidar l’augment de practicants que s’ha registrat en els darrers anys. En el marc de l’acte també es va presentar el calendari del Circuit de tennis Andbank 2026, que constarà de sis proves al llarg de la temporada i una final Master encara per determinar. El circuit arrencarà el 7 i 8 de març amb les categories prebenjamina, benjamina i alevina a Princiesport, i amb els infantils i cadets a Encamp. Posteriorment, hi haurà noves cites a l’abril i al maig, una quarta prova durant el juny a Escaldes i dues més a l’octubre i al novembre abans del Master final.
“Cada cop tenim més joves als circuits nacionals i amb molta projecció”
A més, la federació estudia l’organització d’un torneig internacional de categories inferiors, amb dates encara per confirmar, una iniciativa que podria reforçar encara més la projecció del tennis andorrà. En aquest sentit, el director esportiu, Èric Garcia, va assenyalar que “cada cop tenim més joves als circuits nacionals i amb projecció de poder participar en tornejos de més nivell, amb la intenció que puguin arribar a formar part de la selecció”.