Esquí alpí
Cornella acaba 13è a l’eslàlom FEC de Hakuba
Bartumeu Gabriel finalitza 26è en la segona cursa disputada al Japó
Xavier Cornella ha finalitzat 13è en el segon eslàlom de la Far East Cup (FEC) disputat a Hakuba (Japó), amb un temps d’1.25.02, a 1.24 del guanyador, l’italià Matteo Canins (1.23.78). L’andorrà ha sumat 25,80 punts FIS, el seu tercer millor resultat de la temporada.
Per la seva part, Bartumeu Gabriel ha acabat en la 26a posició amb un crono d’1.26.00, a 2.22 del vencedor, i ha marcat 34,34 punts FIS. El podi l’han completat l’alemany Anton Tremmel (+0.49) i l’estatunidenc Camden Palmquist (+0.66).
Després dels 25,38 punts FIS aconseguits el dia anterior a Hakuba, els 25,80 d’aquesta segona cursa permeten a Cornella completar un bon trio de resultats en proves continentals de cara a la puntuació de la pròxima temporada.