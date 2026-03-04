FUTBOL
Sporting i Casa de Portugal mantenen el frec a frec
Sporting Club d’Escaldes i Casa de Portugal mantenen el frec a frec al capdavant de la Lliga Grup Pirineus. Els escaldencs no van fallar després de superar per 2 a 5 el City Escaldes al derbi i sumen 44 punts, mentre que el Casa de Portugal va golejar 1 a 5 la UE Santa Coloma i segueix a dos punts del lideratge. Ja força més lluny hi ha l’FS la Massana, tercer amb 32 punts, que va derrotar per 0 a 1 l’FC Santa Coloma B. A més, el Pirineus United va imposar-se per 1 a 5 al Principat, cuer a la classificació i que encara no ha guanyat cap partit després dels 16 primers duels de competició.