Esquí alpí

Cornella acaba setè a l’eslàlom FEC de Hakuba amb la segona millor puntuació del curs

Gabriel finalitza dinovè i tots dos tornaran a competir demà al Japó

Xavier Cornella en una competició anterior.

Xavier Cornella en una competició anterior.FAE

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Xavier Cornella ha acabat setè a l’eslàlom de la Far East Cup disputat avui a Hakuba (Japó), amb un temps d’1.24.89, a 1.19 del guanyador, l’espanyol Aingeru Garay (1.23.70). L’andorrà ha sumat 25,38 punts FIS, la seva segona millor cursa de la temporada, un resultat clau de cara al nou sistema de puntuació que tindrà en compte els tres millors registres del curs.

Bartumeu Gabriel ha estat dinovè amb un crono d’1.25.96, a 2.26 del vencedor, i 34,71 punts FIS. Demà tots dos tornaran a competir en un segon eslàlom FEC també a Hakuba.

tracking