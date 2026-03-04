Esquí alpí
Cornella acaba setè a l’eslàlom FEC de Hakuba amb la segona millor puntuació del curs
Gabriel finalitza dinovè i tots dos tornaran a competir demà al Japó
Xavier Cornella ha acabat setè a l’eslàlom de la Far East Cup disputat avui a Hakuba (Japó), amb un temps d’1.24.89, a 1.19 del guanyador, l’espanyol Aingeru Garay (1.23.70). L’andorrà ha sumat 25,38 punts FIS, la seva segona millor cursa de la temporada, un resultat clau de cara al nou sistema de puntuació que tindrà en compte els tres millors registres del curs.
Bartumeu Gabriel ha estat dinovè amb un crono d’1.25.96, a 2.26 del vencedor, i 34,71 punts FIS. Demà tots dos tornaran a competir en un segon eslàlom FEC també a Hakuba.