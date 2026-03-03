BÀSQUET
Sir' Jabari Rice reforça el MoraBanc
L'equip tricolor ha confirmat la signatura de l'escorta fins a final de temporada
El MoraBanc Andorra ha confirmat el fitxatge de l'escorta Sir' Jabari Rice, que signa fins a final de curs amb el conjunt tricolor. Nord-americà de 27 anys i 1,91 metres, arriba procedent de l'ERA Nymburk txec, on ha disputat també aquest curs competició europea. De fet, a la Lliga de Campions ha pogut mostrar el seu potencial sent el setè màxim anotador del torneig amb una mitjana de 18,6 punts per duel, una xifra que s'amplia fins als 20 a la competició domèstica. Amb experiència a la lliga de desenvolupament de la NBA, va fer posteriorment el salt a la República Dominiciana.
El jugador ja està entrenant amb els seus companys, i s'espera que dissabte pugui tenir ja minuts en el retorn del MoraBanc a la competició davant del Casademont Saragossa de Joan Plaza al pavelló Toni Martí.