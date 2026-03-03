Futbol
La selecció femenina empata contra Hongria (0-0)
Les tricolors han mostrat un gran exercici de supervivència contra la millor rival del grup
La selecció absoluta femenina ha empatat 0-0 davant d’Hongria a l’estrena del Premundial en un gran resultat del combinat tricolor, que ha pogut resistir davant la 45a selecció del món.
La selecció ha entrat ben plantada a la gespa malgrat la superior qualitat visitant, que gairebé no ha esgarrapat fins als 25 minuts de joc, quan Maier no ha arribat per ben poc a una passada de la mort. La davantera ha estat el principal perill d’Hongria amb un tir al pal al minut 36, i també amb un tir que ha sortit alt. Ja a la represa, Kajan ha enviat una altra pilota a la fusta, i poc després ha estat Alba Martín qui ha evitat el gol amb una aturada espectacular. El duel transcorria cap al final, i Hongria apretava encara més, com en una rematada de cap que ha tret, de nou excepcionalment, Martín, però Andorra ha sabut aguantar i sumar un empat importantíssim i de molt prestigi.
Les tricolors tancaran aquesta primera aturada del Premundial amb la visita a Macedònia el dissabte.
FITXA TÈCNICA
ANDORRA, 0: Alba Martín; Paula da Silva (Zoe P. 62’), Neus Rosas (Èlia Quílez 75’); Laia Solé, María da Cruz, Laia Sin; Chloe Izquierdo, Tere Morató, Ari Gonçalves (Olga Sabioi 89’), Clàudia Plaja (Gemma Lluch 74’); Maria Ruzafa (Cris Lacour 74’).
HONGRIA, 0: Brzycky, F. Nagy, Fordos (V. Nagy 34’), Németh (Kovacs 14’), Palakovics, Csiszar, Csanyi (Pusztai 63’), Sule, Mayer, Papai (Va. Nagy 63’), Kajan (Vincze 63’).
GOLS: Sense.
ÀRBITRE: Rozana Recorean (Romania)
TARGETES: Grogues a Plaj, Sabioi i Maria Da Cruz –Andorra–.
ESTADI: Estadi Nacional, amb 330 espectadors.