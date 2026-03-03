AUTOMOBILISME
Joan Vinyes puja al podi en l’estrena de la Toyota GR Cup
Joan Vinyes va estrenar-se a la Toyota GR Cup Spain amb un podi a la primera de les dues curses celebrades al circuit del Jarama, a Madrid. El pilot va arrencar el cap de setmana aconseguint la pole position i va acabar sent segon a la primera de les dues curses. A la segona carrera, però, malgrat fer també la pole, va haver d’abandonar després que un rival el toqués per darrere. Per la seva banda, el seu fill, Joan Vinyes Rodríguez, va acabar novè a la primera de les curses, mentre que a la segona va poder millorar fins a acabar sisè. Amb aquests resultats, tots dos estan empatats amb 22 punts a la general. La següent cursa serà a l’abril a València.