ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio cau a les semifinals del Mundial sub 23
L'esquiadora liderava la prova, però ha patit un problema que l'ha fet entrar última de la seva sèrie
Gina del Rio ha quedat fora de competició a les semifinals del Mundial sub 23 d'esquí de fons en esprint. L'esquiadora estava fent una gran competició, però a causa d'una empenta de la sueca Elin Henriksson, que la realització televisiva no ha mostrat, ha fet que entrés última a la segona semifinal, quedant-se així sense opcions de repetir la medalla aconseguida a la darrera edició del Campionat del Món.
La fondista havia arrencat les eliminatòries guanyant el seu quart de final després d'anar de menys a més i superar a Leonie Perry per menys d'una dècima.
Vuitena a la classificació
Gina del Rio havia acabat en vuitena posició a la classificació de 65 participants després de completar el circuit d'1,4 quilòmettes en 2'59"08, a només 2"82 del millor registre, obra de la sueca Elin Naeslund, que ha fet el millor temps.