FUTBOL
La selecció femenina critica jugar al Nacional i no a Encamp
La capitana Tere Morató ha afirmat que "no ho veig bé" i el tècnic Albert Panadero referma la postura del vestidor
La selecció femenina de futbol vol disputar els seus partits al Nou Estadi de la FAF d'Encamp i no a l’Estadi Nacional, escenari previst per a l'estrena del Preeuropeu de demà davant d'Hongria. Així ho han expressat tant la capitana, Tere Morató, com el seleccionador, Albert Panadero, durant la roda de premsa oficial prèvia al duel.
Morató ha admès que no veu el canvi amb bons ulls i ha assenyalat que "personalment no ho veig bé. Ja estàvem acostumades a jugar en gespa natural i l’últim partit de la fase el vam jugar a Encamp”, a més d'afegir que “el correcte hauria sigut seguir jugant a casa nostra, a casa de la federació, a casa de la selecció” i ha recordat que l’equip ja s’havia adaptat al nou escenari. Tot i això, ha reconegut que el Nacional és un camp conegut i apunta que la qüestió s’ha traslladat als responsables federatius amb la voluntat que en el futur es pugui tornar a competir a Encamp com havia passat als darrers amistosos i a la darrera fase oficial
En la mateixa línia, Panadero ha assenyalat que les jugadores “tenen el dret de competir en un estadi nou de nova generació” i ha defensat que la selecció absoluta, en ple procés de creixement, ha de poder disposar de les millors condicions possibles.
Més enllà del debat sobre la seu, el combinat afronta el partit amb ambició malgrat la dificultat del rival. El tècnic destaca la progressió defensiva de l’equip en la darrera fase i la voluntat de continuar consolidant un bloc sòlid i competitiu.