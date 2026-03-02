Ciclisme
La federació comptarà amb una vintena de ciclistes
L'ens vol recuperar el campionat nacional de ciclisme en ruta
La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) comptarà amb un equip de 19 ciclistes de cara a aquesta temporada. L'ens ha presentat un conveni de patrocini amb Andbank que ajudarà a créixer a la federació, ja que "el procés comporta una inversió econòmica continua, i sense aquest suport el creixement es frena i el potencial no es converteix en una oportunitat real", segons ha explicat la presidenta de l'ens, Carolina Poussier. Des de l'entitat bancària s'ha volgut destacar que "es reforça el compromís amb l'esport del país i el desenvolupament del talent local". Per la seva banda, el director esportiu de la FAC, Victor de la Parte, ha assenyalat que "farem un calendari ampli que requereix força recursos".
La federació té la voluntat de recuperar el Campionat d'Andorra de ciclisme en ruta al juny, prova que va deixar de fer-se, per no haver d'anar al Campionat d'Espanya, i entre els principals objectius del curs hi haurà la Copa del Món de BTT que es farà durant l'estiu a Pal Arinsal.