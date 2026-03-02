FUTBOL
Derrota mínima de la sub-17 femenina davant d’Israel
La selecció sub-17 va perdre per la mínima davant d’Israel (0-1) a la segona i darrera jornada del Preeuropeu de la categoria en un duel en què no van poder jugar Carla Ber ni Zoe Planagumà, que van tornar per integrar-se al combinat absolut que juga demà. Malgrat no sumar, les noies de Jordi Pujol tenen encara opcions de pujar a la lliga A en funció del que passi al darrer partit que jugaran el combinat jueu i Albània, l’amfitriona, demà mateix.
Després de la golejada tricolor a l’estrena davant del conjunt local, les tricolors afrontaven el partit coneixedores que una victòria els assegurava l’ascens, però ja d’entrada van ser les hebrees qui van avançar-se als vuit minuts de joc amb una diana d’Ahava Babajanov. Andorra va provar de reaccionar, però el domini va seguir sent d’Israel, que va tenir les ocasions més clares i va acabar imposant-se malgrat que el combinat nacional va buscar l’empat fins al darrer minut.