BÀSQUET
Sir’Jabari Rice serà nou jugador del MoraBanc
El ‘combo’ nord-americà juga la Champions amb el Nymburk txec
El MoraBanc Andorra té molt encarrilada la incorporació de Sir’Jabari Prince Rice, combo nord-americà d’1,93 metres que actualment milita a l’ERA Nymburk de la lliga txeca i disputa la Basketball Champions League (BCL). El jugador, nascut el 28 de desembre del 1998 a Texas, és el perfil generador que buscava l’entitat per reforçar el perímetre en el tram decisiu de la temporada. Rice destaca per la seva capacitat per crear avantatges amb pilota, anotar en situacions d’un contra un i assumir responsabilitats ofensives. Aquesta temporada, a la Mattoni NBL txeca, acredita una mitjana de 14,8 punts, 4,2 assistències, 3,6 rebots, 1,5 recuperacions i 0,8 taps per partit, xifres que evidencien la seva polivalència i impacte a les dues bandes de la pista. Així, si no hi ha cap contratemps, el jugador podria aterrar al país la setmana vinent i ser presentat oficialment amb un contracte que el lligaria, en principi, fins a final de curs. La seva arribada, però, comportarà moviments a la plantilla actual, amb la possible sortida d’algun efectiu del joc interior. El club busca, d’aquesta manera, un impuls immediat tot esperant la recuperació de Xavier Castañeda.
La seva arribada implicarà la sortida d’un jugador interior
Pel que fa a les finestres FIBA, victòries de Brasil (Rafa Luz, 4 punts i 11 assistències), Canadà (Best, 2 punts), França (Yves Pons, 3 punts) i derrota d’Ucraïna de Pustovyi (2 punts) davant Espanya (66-86).