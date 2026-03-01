ESQUÍ ALPÍ
Les esquiadores es volen fer escoltar al circuit mundial
Les esquiadores de la Copa del Món volen guanyar pes en les decisions del circuit i impulsar un rànquing propi que valori les seus segons la seva experiència directa. Així ho va explicar Patrick Toussaint, vicepresident de la FAE i antic membre del Consell de la FIS, que va destacar que “volen intentar crear una representació dels atletes, però que sigui un atleta, no un representant de l’atleta”. L’objectiu és que una corredora del circuit femení les representi i que “elles determinen un rànquing de Copes del Món, i diguin on ens agradaria anar, on estem bé, on la pista és excel·lent”. Segons Toussaint, aquesta iniciativa vol anar més enllà “del que hi ha fins ara”, marcat pel pes dels països grans. En aquest context, va remarcar que moltes corredores asseguren que “tot el que proposeu a Andorra és top, i volem tornar”, un aval que “ens dona molta força” davant les grans potències, segons Toussaint.