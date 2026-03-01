ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio acaba 12a a Falun després de caure a semifinals
Gina del Rio va finalitzar en 12a posició en el seu retorn a la Copa del Món d’esquí de fons després dels Jocs Olímpics d’hivern. La fondista de la federació va caure eliminada a les semifinals de l’esprint a Falun (Suècia) després d’haver completat una gran actuació fins a aquesta ronda. Del Rio va arrencar la jornada amb una 25a posició a la qualificatòria després de finalitzar a 12”33 del millor registre, obra de la sueca Linn Svahn. Als quarts va passar de manera excel·lent després de ser segona amb una gran remuntada, però a semifinals va tenir un problema i va ser última de la seva sèrie a 21 segons de la primera.
Dimarts s’estrenarà al mundial sub-23
Del Rio es traslladarà ara a Noruega, on la setmana vinent competirà al Mundial sub-23 en el seu últim any a la categoria. L’estrena serà dimarts a l’esprint, dijous seran els 20 quilòmetres patinadors i dissabte tindrà els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic.