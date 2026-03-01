Copa del Món
La Federació Internacional d’Esquí afirma que “Andorra ho compleix tot per ser seu d’uns Mundials”
El president de la Federació Internacional d’Esquí ha llançat un missatge d’optimisme des del Tarter
El president de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), Johan Eliasch, ha llançat un missatge d’optimisme des del Tarter sobre les opcions d’Andorra d’acollir un Campionat del Món malgrat les darreres candidatures fallides. “El primer intent no va ser possible, però Andorra ha de continuar intentant-ho. Ha de seguir treballant per ser una gran, gran seu d’uns Campionats del Món. Espero que aquest dia arribi molt aviat”, ha assegurat. Eliasch, que ha visitat el país en diverses ocasions —entre elles el 2019 i el 2023—, ha destacat l’organització i l’ambient de la Copa del Món a la pista Àliga. “Si mirem els criteris per ser seu, Andorra ho compleix tot. Només cal veure l’entusiasme de la gent i el fet que als atletes els encanta venir aquí”, ha afirmat. El màxim dirigent de la FIS ha remarcat que el suport popular i la qualitat de les instal·lacions situen Andorra en una posició sòlida per aspirar, de nou, a l’organització d’uns Mundials en el futur.