VALORACIÓ
La Copa del Món reuneix entre 4.000 i 5.000 persones al dia
L'organització fa un balanç positiu després dels cinc dies de competició
L'organització de la Copa del Món d'esquí alpí ha fet una valoració positiva del retorn del circuit mundial al país i ha xifrat "entre 4.000 i 5.000 persones al dia" l'afluència de visitants a l'esdeveniment. En aquest sentit, el director general del comitè organitzador, David Hidalgo, ha destacat que "per dia hem tingut entre 4.000 i 5.000 persones entre les grades, els vip i la gent que ha vingut" a més d'afegir que "a l'estació hem tingut avui gairebé 20.000 persones i ahir vam superar-ho, i no totes, però moltes quan hi ha un esdeveniment d'aquest tipus s'hi acosten". Hidalgo ha fet "una valoració global molt positiva" i ha afirmat que "tot ha funcionat a la perfecció i ara hem de començar a pensar en el futur". Precisament sobre les properes passes i pensant en una candidatura per acollir un Mundial, ha afirmat que "hem de seguir treballant, ja sigui amb un perfil més alt o més baix, i hem de valorar positivament la Copa del Món i quan les nacions influents creguin que és el moment, nosaltres disposats ho estarem tots", mentre que sobre la possibilitat de rebre la Copa del Món masculina l'any vinent ha afirmat que "el 6 de maig ho sabrem, sempre tenim entre els objectius la voluntat de ser-hi amb freqüència, no se si cada any, però si amb alguna freqüència".
Sobre aquesta edició de la Copa del Món, el gerent de la FAE, Carles Visa, ha assenyalat que "els entrenadors i la majoria d'equips ens han felicitat a tots i això és un orgull per tots nosaltres" a més d'afegir que "ens han dit que ha estat un dels millors descensos de la Copa del Món d'enguany". En la mateixa línia, el director esportiu de l'esdeveniment, Santi López, ha assenyalat que "a la darrera reunió de capitans, Àustria en nom de tots els participants van manifestar-nos el seu agraïment per com ha anat tot i que troben a faltar que no siguem una seu anual al calendari, això ho diu tot". Per últim, el secretari general de l'esdeveniment, Marc Mitjana, ha clos que "la maionesa ha sortit bona perquè toca barrejar tots els ingredients i tot ha sortit bé".