REPORTATGE
Canillo vibra amb les millors
La plaça carlemany gaudeix amb el sorteig de dorsals, l’entrega de premis i el ‘meet and greet’ amb Moreno i Caminal.
El Tarter va vibrar ahir amb l’espectacular cursa de supergegant que va coronar Emma Aicher com a guanyadora, però no va ser l’únic lloc que va fer-ho. I és que a la tarda va ser Canillo qui va convertir-se en l’epicentre d’aquesta Copa del Món amb l’entrega de premis de la cursa del matí i el sorteig de dorsals del supergegant de demà amb l’objectiu d’acostar aquest retorn del circuit mundial a tothom, i que els aficionats puguin gaudir de les millors esquiadores més a prop que mai. Però sobretot la gent va gaudir també i va xalar de valent amb el meet and greet amb Cande Moreno i Jordina Caminal, que estan rebent el suport del públic durant tota la Copa del Món a les graderies de la pista Àliga o al village, però que també el van rebre durant la tarda d’ahir a Canillo per part de tota l’afició, especialment amb la canalla que sortia amb un somriure d’orella a orella després de fotografiar-se amb les esquiadores del país i de rebre una fotografia dedicada per elles dues després de fer una estoneta de cua. Una fotografia, o el que fes falta, perquè totes dues van signar gairebé de tot, cascos, samarretes, o el que li passés pel cap a la gent. “Aquests actes fan molta il·lusió, la veritat, és cert que és una sensació agredolça perquè m’agradaria estar esquiant, però estic gaudint també d’una altra manera amb la Copa del Món de casa i rebre el suport de tota la gent està sent molt maco i especial”, explicava Cande Moreno al Diari, mentre que Jordina Caminal afirmava que “és increïble, és molt emocionant i especial tenir tot aquest suport, i la veritat és que em fa sentir molt bé”.
“És un acte social per apropar la Copa del Món al poble i ajuntar l’espectacle esportiu i la cultura”
En qualsevol cerimònia no poden faltar les actuacions, en el cas d’ahir amb la participació l’Esbart Dansaire de les Valls del Nord, que va animar el públic congregat a la plaça Carlemany. Una cultura i tradició que també es notava amb els esquellots repartits als joves dels esquí clubs i que es feien sonar ben fort quan l’speaker ho demanava. Com, per exemple, durant la desfilada de les sis primeres classificades a la cursa del matí a l’Àliga cap al podi pel passadís instal·lat de camí a una nova cerimònia de premis. I després va arribar el punt àlgid amb el sorteig de dorsals, en què les esquiadores van descobrir la seva sort amb unes escultures en forma d’àliga creades especialment per a l’ocasió, a més de fer gaudir els més petits amb selfies, salutacions i signatures. En resum, “un acte social per apropar la Copa del Món a la gent del poble i ajuntar l’espectacle esportiu amb la cultura i la gent de la parròquia i el país”, tal com va defensar el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé.
L'esbart dansaire de les Valls del Nord hi va posar el toc cultural