TENNIS
Vicky Jiménez cau eliminada al W500 de Mérida
L'andorrana perd davant la xinesa Shuai Zhang per 1 a 6 i 3 a 6
Vicky Jiménez Kasintseva ha posat punt final a la seva aventura al WTA 500 de Mérida (Mèxic) en caure als quarts de final davant la xinesa Shuai Zhang, número 86 del rànquing mundial, per 1-6 i 3-6. La tennista asiàtica, de 37 anys, ha imposat la seva experiència en un duel en què l'andorrana no ha pogut trobar continuïtat amb el servei. El primer set se l'ha escapat ràpidament, amb diverses pèrdues de servei que han situat Zhang amb un clar 1 a 6. Al segon, Jiménez ha intentat reaccionar i ha mostrat més solidesa des del fons de pista, però els trencaments en moments clau han tornat a decantar el partit. Tot i l’eliminació, la setmana a Mèxic confirma el gran moment de forma de Vicky, que havia assolit per primer cop el top-100 mundial i signat una de les millors actuacions de la seva carrera.