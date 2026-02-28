ESQUÍ

La plaça Carlemany de Canillo acull el sorteig de dorsals del supergegant de la Copa del Món

Prop de 400 persones segueixen a Canillo el Bib Draw de l’Audi FIS World Cup Andorra 2026 en un acte que combina esport, afició i cultura popular

La plaça Carlemany acull el sorteig de dorsals del supergegant de la Copa del Món d’esquí

La plaça Carlemany acull el sorteig de dorsals del supergegant de la Copa del Món d’esquíDavid Vilanova

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La plaça Carlemany de Canillo s’ha convertit aquest dissabte a la tarda en l’escenari del sorteig públic de dorsals (Bib Draw) del segon supergegant de l’Audi FIS World Cup Andorra 2026. L’esdeveniment ha reunit prop de 400 persones i ha combinat l’entrega de premis de la prova de supergegant disputada avui amb el sorteig de deu dels primers dorsals per a la cursa prevista demà.

L’acte ha permès als aficionats viure de prop l’ambient de la Copa del Món i compartir espai amb algunes de les millors esquiadores del circuit internacional. Abans del sorteig, les corredores de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) Cande Moreno i Jordina Caminal han participat en una sessió de signatura d’autògrafs que ha aplegat nombrosos seguidors i ha contribuït a generar ambient a la plaça.

Les esquiadores han descobert el dorsal escollint una escultura en forma d’àliga, l’animal que dona nom a la pista de competició. Les peces han estat creades especialment per a l’ocasió, aportant un element simbòlic i identitari a l’acte.

La vetllada s’ha completat amb l’actuació de l’Esbart Dansaire de les Valls del Nord, que ha omplert l’espai de música i dansa tradicional, reforçant el vincle entre l’esport d’elit i la cultura popular andorrana.

tracking