ESQUÍ
La plaça Carlemany de Canillo acull el sorteig de dorsals del supergegant de la Copa del Món
Prop de 400 persones segueixen a Canillo el Bib Draw de l’Audi FIS World Cup Andorra 2026 en un acte que combina esport, afició i cultura popular
La plaça Carlemany de Canillo s’ha convertit aquest dissabte a la tarda en l’escenari del sorteig públic de dorsals (Bib Draw) del segon supergegant de l’Audi FIS World Cup Andorra 2026. L’esdeveniment ha reunit prop de 400 persones i ha combinat l’entrega de premis de la prova de supergegant disputada avui amb el sorteig de deu dels primers dorsals per a la cursa prevista demà.
L’acte ha permès als aficionats viure de prop l’ambient de la Copa del Món i compartir espai amb algunes de les millors esquiadores del circuit internacional. Abans del sorteig, les corredores de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) Cande Moreno i Jordina Caminal han participat en una sessió de signatura d’autògrafs que ha aplegat nombrosos seguidors i ha contribuït a generar ambient a la plaça.
Les esquiadores han descobert el dorsal escollint una escultura en forma d’àliga, l’animal que dona nom a la pista de competició. Les peces han estat creades especialment per a l’ocasió, aportant un element simbòlic i identitari a l’acte.
La vetllada s’ha completat amb l’actuació de l’Esbart Dansaire de les Valls del Nord, que ha omplert l’espai de música i dansa tradicional, reforçant el vincle entre l’esport d’elit i la cultura popular andorrana.