ESQUÍ
Les esquiadores volen crear un rànquing propi de la Copa del Món
Les esportistes treballen en una representació directa d’atletes per valorar les seus
Les esquiadores del circuit femení de la Copa del Món treballen per guanyar pes en les decisions que afecten el calendari i l’elecció de les seus. La iniciativa passa per crear una representació directa d’atletes —no a través d’intermediaris— i elaborar un rànquing propi que valori les Copes del Món segons criteris esportius i d’organització. Així ho ha explicat el vicepresident de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i antic membre del Consell de la FIS, Patrick Toussaint, que ha assegurat que les corredores “volen intentar crear una representació dels atletes, però que sigui un atleta, no un representant de l’atleta”. La voluntat és que una esquiadora en actiu del circuit femení actuï com a portaveu i que siguin elles mateixes qui determinin quines seus ofereixen les millors condicions.
Segons Toussaint, la idea és que “elles determinin un rànquing de Copes del Món, segons la seva experiència i diguin on ens agradaria anar, on estem bé o on la pista és excel·lent”. Aquest sistema permetria tenir en compte factors com l’estat de la neu, la preparació de la pista, l’organització i l’ambient, més enllà dels criteris històrics o polítics que fins ara han tingut pes en el repartiment de proves. En aquest debat, Andorra sortiria reforçada, ja que durant els dies de competició, diverses corredores valoren molt positivament les condicions ofertes al país. “Tot el que proposeu aquí és top, i volem tornar”, remarquen algunes atletes, en paraules de Toussaint. Un reconeixement que, segons el dirigent, “ens dona molta força” com a país petit davant de potències com Suïssa o Àustria. Toussaint admet que en organismes internacionals “països potents es reparteixen tot”, però defensa que Andorra compensa la manca de pes institucional amb capacitat organitzativa i qualitat tècnica. Les valoracions de les esquiadores sobre la pista i l’organització consoliden la candidatura andorrana dins del circuit i reforcen l’aspiració de continuar acollint grans cites internacionals en el futur.