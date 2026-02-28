CICLISME
El ciclista espanyol Ivan Romeo es trasllada al país
El pilot de ciclistes residents al país segueix augmentant i un dels últims a venir és la gran promesa del ciclisme espanyol, Iván Romeo, de l’equip Movistar. Nascut a Valladolid fa 22 anys, va proclamar-se campió del món de contrarellotge el 2024, i en una entrevista a la Cadena COPE va confirmar que “fa molt poc que soc a Andorra”.
El corredor espanyol va estrenar-se l’any passat en un Tour de França, però no va poder completar la ronda gal·la després de patir una caiguda, i aquesta temporada l’ha encetat amb bon peu, ja que acaba de guanyar la general de la Volta a Andalusia. Romeo s’afegeix a diversos integrants del seu equip que resideixen al país, com el líder, Enric Mas.
A més, Romeo no ve sol, ja que va explicar durant l’entrevista que la seva parella, la també ciclista de l’equip Movistar Cat Ferguson, també s’ha traslladat a viure al Principat.