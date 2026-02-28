CICLISME

El ciclista espanyol Ivan Romeo es trasllada al país

Romeo, quan va ser campió del món sub 23.

Romeo, quan va ser campió del món sub 23.Instagram

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El pilot de ciclistes residents al país segueix augmentant i un dels últims a venir és la gran promesa del ciclisme espanyol, Iván Romeo, de l’equip Movistar. Nascut a Valladolid fa 22 anys, va proclamar-se campió del món de contrarellotge el 2024, i en una entrevista a la Cadena COPE va confirmar que “fa molt poc que soc a Andorra”.

El corredor espanyol va estrenar-se l’any passat en un Tour de França, però no va poder completar la ronda gal·la després de patir una caiguda, i aquesta temporada l’ha encetat amb bon peu, ja que acaba de guanyar la general de la Volta a Andalusia. Romeo s’afegeix a diversos integrants del seu equip que resideixen al país, com el líder, Enric Mas.

A més, Romeo no ve sol, ja que va explicar durant l’entrevista que la seva parella, la també ciclista de l’equip Movistar Cat Ferguson, també s’ha traslladat a viure al Principat.

tracking