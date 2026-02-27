TENNIS
Vicky Jiménez s’estrena al Top 100 mundial
L’andorrana ja és la 94 del món i juga la semifinal del Mérida Open
Vicky Jiménez ha entrat per primera vegada a la seva carrera al Top 100 del rànquing WTA després d’una victòria de prestigi als quarts de final del WTA 500 de Mérida, a Mèxic. La tennista andorrana va superar la polonesa Magda Linette, número 47 del món, en un duel maratonià de gairebé tres hores i mitja per 7 a 5, 6 a 7 i 5 a 7, un triomf que la projecta fins al lloc 94 del món després d’ocupar el 122è.
Redacció
Jiménez va començar amb bones sensacions, però dues pèrdues de servei li van costar el primer set. A la segona mànega va reaccionar amb caràcter i, tot i desaprofitar tres pilotes consecutives de set, va forçar el tie-break i va igualar el partit. En el parcial definitiu es va veure per darrere (1-4), però va mostrar la seva millor versió per capgirar la situació i trencar el servei de Linette en el moment decisiu. És una de les victòries més importants de la trajectòria de Vicky, només comparable a la que va aconseguir al setembre davant la número 25 del món, Veronika Kudermetova. Avui disputarà les semifinals contra la guanyadora del duel entre Shuai Zhang i Emma Navarro, número 20 mundial.