FUTBOL SALA
Suspès el partit de l’Enfaf per una vaga arbitral
L’Enfaf Construccions Modernes no podrà disputar el partit d’aquest cap de setmana després que la Federació Catalana de Futbol i els àrbitres de futbol sala anunciessin una vaga després de l’agressió que un col·legiat va patir durant un partit de juvenils entre el Canet i la Unión Santa Coloma. L’objectiu d’aquesta aturada durant tot el cap de setmana és denunciar la violència al futbol català i mostrar tolerància zero amb aquests tipus d’agressions.