FUTBOL
La selecció femenina sub 17 goleja al Preeuropeu
La selecció femenina sub 17 va debutar amb una contundent victòria per 0 a 4 davant Albània a Tirana en el primer partit de la fase de classificació per al Campionat d’Europa de la categoria. Andorra va dominar el duel des del principi i, a més, des del minut 37 va jugar amb superioritat numèrica per l’expulsió de la jugadora local Rushaj per vermella directa. Noa Tesorero va signar un doblet (25’ i 34’), mentre que Anna Bos Gelabert (47’) i Emma Warboys (78’) van completar la golejada.
ESPORTS
Un revulsiu per al futbol femení
Marc Basco
El seleccionador, Jordi Pujol, va destacar que l’equip va controlar les transicions rivals i va saber gestionar la possessió per trobar espais amb paciència. “Sabíem que tindríem la pilota i que a dalt tindríem ocasions”, va explicar. Les tricolors jugaran diumenge a les 12.00 hores contra Israel.