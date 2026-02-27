FUTBOL
Diego Alende reconeix que l’FC Andorra necessitava per fi guanyar
El central de l’FC Andorra Diego Alende va destacar la importància de la victòria contra un rival directe com el Saragossa per recuperar sensacions després de tres derrotes consecutives i quatre jornades sense guanyar. “Necessitàvem tornar a sentir què és guanyar, això et dona confiança”, va afirmar. El futbolista va celebrar el retorn a l’11 inicial després de setmanes sense minuts i va remarcar que sempre s’entrena igual, jugui o no, per estar preparat quan arriba l’oportunitat. Alende va admetre que l’equip ha de millorar en defensa, però va insistir que és una qüestió col·lectiva. “Rebem massa gols i hem de ser més sòlids”, va apuntar. Sobre la sortida a Còrdova, preveu un partit exigent davant un rival en bona dinàmica i va assegurar que l’objectiu és sumar per segellar la permanència com més aviat millor.