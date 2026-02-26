BÀSQUET
El MoraBanc fa una crida per omplir el pavelló
El club tricolor activa el Dia del soci per rebre el Saragossa el dia 7
El MoraBanc Andorra vol convertir l’importantíssim partit contra el Casademont Saragossa en una cita especial amb la celebració del Dia del soci, dissabte 7 de març a les 20.00 hores al Pavelló Toni Martí. El club tricolor vol que la bombonera presenti un gran ambient en un enfrontament clau en la lluita per la permanència i reforçar el vincle amb la seva afició.
En un partit clau, l’entitat ofereix dues entrades de franc als abonats
Amb aquest objectiu, tots els abonats podran disposar de dues entrades gratuïtes, fins a esgotar localitats, per convidar familiars o amics i compartir una nit de bàsquet. La iniciativa pretén omplir les graderies i convertir el pavelló en un factor diferencial davant un rival directe que es troba només un triomf per sobre del MoraBanc. Les invitacions es podran gestionar a través de l’espai personal del web del club, presencialment a les oficines o enviant un correu electrònic a secretaria@bca.ad. El Dia del soci es consolida així com una de les dates assenyalades del calendari del club tricolor i una crida a l’afició per fer pinya en un tram decisiu de la temporada.