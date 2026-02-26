ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio reprèn la competició a Falun
Gina del Rio competirà aquest cap de setmana a la Copa del Món de Falun, a Suècia. L’esquiadora andorrana, que després dels Jocs Olímpics va tornar a Andorra per descansar i entrenar, va viatjar dissabte passat a Suècia per tornar a entrar en la dinàmica i preparar la competició. Dissabte està prevista la cursa esprint en estil patinador, l’única que farà, amb la classificatòria a les 13.00 h, mentre que les finals estan programades per a les 15.30 h. El mateix dia viatjarà a Lillehammer (Noruega), on serà la següent cita de Del Rio amb el Campionat del Món sub 23.