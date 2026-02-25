BÀSQUET
Kostas Kostadinov, lesionat, no jugarà amb Bulgària
Kostas Kostadinov no viatjarà, finalment, amb la seva selecció, Bulgària, en aquesta finestra internacional. L’ala-pivot del MoraBanc Andorra no va completar el darrer entrenament de l’equip tricolor després de torçar-se el turmell en una acció fortuïta i les proves mèdiques realitzades posteriorment van confirmar que el jugador búlgar pateix un esquinç al turmell dret. Així, Kostadinov es quedarà a Andorra per centrar-se en la recuperació i intentar reincorporar-se als entrenaments tan aviat com sigui possible. L’ala-pivot havia estat convocat amb Bulgària per disputar els preclassificatoris de l’EuroBasket 2029, on el combinat búlgar s’haurà d’enfrontar dilluns 2 de març a Armènia, a Erevan, a partir de les 17.15 hores. Rafa Luz, Aaron Best, Yves Pons i Artem Pustovyi són els altres tricolors que han marxat amb les seleccions.