ESQUÍ ALPÍ
Íria Medina acaba 46a al gegant de la Copa d’Europa d’Oppdal
Íria Medina va finalitzar en la 46a posició al gegant de la Copa d’Europa disputat a Oppdal, a Noruega. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 63, va completar les dues mànegues amb un temps total de 2’10”71, a 5”20 de la vencedora, la suïssa Vanessa Kasper (2’05”51). El podi el van completar la italiana Ilaria Ghisalberti, a 0”13, i l’austríaca Nina Astner, a 0”42. Medina es va quedar a 2”62 de la zona de punts, que tancava la francesa Annabel Jallat.
A la primera mànega, Medina va ser 45a amb +2”58, mostrant bona actitud i ritme, mentre que a la segona va marcar el 49è temps (+3”59) després d’enganxar-se amb una porta al mur i perdre velocitat. L’entrenador, Ibon Mintegui, va destacar la intenció d’anar ràpid en ambdues baixades i va confiar a fer un pas endavant en la cursa prevista per avui a la mateixa estació noruega.