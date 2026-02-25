JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Espot Miró posa un 8 a l’equip andorrà als Jocs de Milà i Cortina
El president del COA destaca el creixement competitiu i fixa França 2030 com a nou repte
El president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, va fer balanç de la participació andorrana en els recents Jocs de Milà i Cortina amb una idea central, satisfacció i ambició. “Teníem expectatives, com tot el país”, va introduir, tot remarcant que els resultats “demostren la realitat del que som” i que alguns han estat “molt positivament sorprenents”.
ESPORTS
Noruega s’imposa al medaller dels Jocs
Redacció
“Els resultats demostren la realitat del que som i alguns han estat positivament sorprenents”
Espot Miró va posar nota a l’actuació global: “Sobre 10? Un vuit, i si algú troba que és poc, li poso un nou”, i va destacar que Andorra ha presentat “la delegació més important de la nostra història olímpica d’hivern”, un fet que considera el reflex del treball de federacions, tècnics, institucions i patrocinadors. “Som un país petit i necessitem tot el nostre entorn; units tenim millors resultats”, va subratllar. En l’àmbit esportiu, va qualificar de “grandíssim resultat” el 24è lloc de Jordina Caminal al descens i va elogiar la fortalesa mental mostrada en una pista que “feia por només de caminar-hi” i que havia vist minuts abans els accidents de Lindsey Vonn i Cande Moreno. També va destacar la sensacional segona mànega –millor temps i 10è lloc– de Joan Verdú al gegant i la 21a posició de Xavier Cornella a l’eslàlom. Les absències de Cande Moreno, lesionada, i d’Irineu Esteve van marcar una cita que, segons Espot, “encara ens va unir més com a equip”. Sobre l’organització, va admetre dubtes inicials amb uns Jocs deslocalitzats, però va concloure que “pensàvem que seria un caos, però han confirmat que poden funcionar si hi ha bon lideratge”. I va avançar el projecte Andorra 365 Olimpisme, impulsat amb el suport del COI, per integrar els valors olímpics entre la societat.
“Milà va demostrar que amb un bon lideratge poden funcionar uns Jocs descentralitzats”
ANDBANK I EL COA RENOVEN L'ACORD DE COL·LABORACIÓ
Des de l’entitat bancària es va remarcar que la intenció és continuar al costat del comitè “per molts més anys”, reforçant el compromís amb l’esport andorrà i amb els valors olímpics. L’acord consolida el suport d’Andbank a les delegacions andorranes en competicions internacionals.