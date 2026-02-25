KARATE
Àlex Moreno acaba cinquè a la primera jornada
Àlex Moreno va ser cinquè a la primera jornada de la Lliga espanyola de karate infantil, disputada a Logronyo. El competidor de Karate Xavi Andorra, en -30 kg, va sumar quatre victòries en sis combats i es va quedar a les portes del bronze després de superar diverses rondes i caure a la repesca. En juvenil masculí, Jan Mellado (-35 kg) i Àlex Mellado (-40 kg) van quedar eliminats en primera ronda. A la Lliga Iberdrola femenina, Martina Sánchez i Iraia Aguillo (-37 kg) van perdre en el debut, i Isona Nicolás va guanyar el primer combat, però va cedir en segona ronda.