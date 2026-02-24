TENNIS
Vicky Jiménez passa ronda al WTA 500 de Mérida
La tennista s'ha imposat a la número 77 del món, Yulia Putintseva, en dos sets
Vicky Jiménez s'ha classificat per a la segona ronda del torneig WTA 500 de Mérida (Méxic) després de derrotar en tres sets (6-4, 1-6 i 6-4) a la número 77 del món, la jugadora del Kazakhstan,Yulia Putintseva. La tennista tricolor havia arrencat bé, i s'ha endut una primera mànega molt lluitada, però a la segona ha caigut per la via ràpida en tot just mitja hora de joc. A la definitiva, però, ha tornat a mostrar el seu millor nivell, i ha aconseguit el passi a la segona ronda.
Jiménez espera ara rival que sortirà del duel entre la polonesa Magda Linette (47 del món) i l'alemanya Tatjana Maria (55 del món).