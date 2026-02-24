TENNIS

Vicky Jiménez passa ronda al WTA 500 de Mérida

La tennista s'ha imposat a la número 77 del món, Yulia Putintseva, en dos sets

Vicky Jiménez, en un partit de la fase prèvia del torneig

Vicky Jiménez, en un partit de la fase prèvia del torneigWTA Mérida

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Vicky Jiménez s'ha classificat per a la segona ronda del torneig WTA 500 de Mérida (Méxic) després de derrotar en tres sets (6-4, 1-6 i 6-4) a la número 77 del món, la jugadora del Kazakhstan,Yulia Putintseva. La tennista tricolor havia arrencat bé, i s'ha endut una primera mànega molt lluitada, però a la segona ha caigut per la via ràpida en tot just mitja hora de joc. A la definitiva, però, ha tornat a mostrar el seu millor nivell, i ha aconseguit el passi a la segona ronda.

Jiménez espera ara rival que sortirà del duel entre la polonesa Magda Linette (47 del món) i l'alemanya Tatjana Maria (55 del món).

tracking