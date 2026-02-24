MOTOCICLISME
Marc Font suma la segona victòria i és campió dels Ice Gladiators
Marc Font es va proclamar guanyador dels Ice Gladiators 2026 després d’imposar-se també a la segona jornada. El pilot andorrà va culminar un retorn magnífic, amb la pista en condicions òptimes de gel i una participació màxima de 16 pilots. El traçat, en sentit contrari a l’habitual, va elevar l’exigència i va dificultar els avançaments.
Font va saber refer-se d’un inici irregular de campionat i va sortir decidit a jugar-se el títol. “A la segona jornada tenia clar que ho havia de donar tot”, va explicar. Va començar amb la pole i a la primera cursa va tirar fort des de l’inici; a la segona, més conservador, va evitar riscos en un circuit on avançar era molt complicat. A la classificació per categories, Font va dominar l’ICE III amb 100 punts, per davant de Miquel Font (88) i Sara Miño (80). A l’ICE II, la victòria va ser per a Xavier España.