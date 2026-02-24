VOLEIBOL
La FAVB reforça el treball amb les seleccions sub 17 i sub 19
La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) va organitzar una nova concentració amb les seleccions sub 17 i sub 19, tant de pista com de vòlei platja, aprofitant l’aturada escolar. L’objectiu va ser consolidar conceptes i mantenir el ritme competitiu dins el projecte de base iniciat la temporada passada. Aquest any, Encamp acollirà l’Europeu sub 19 de vòlei platja, mentre les seleccions de pista preparen el Campionat d’Europa de petits estats.